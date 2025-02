La sentenza di Vittorio Feltri sui figli di Berlusconi: «Ecco perché Piersilvio e Marina non entreranno mai in politica»

Il direttore editoriale del Giornale ospite di Giletti assicura che gli eredi del fondatore di Forza Italia hanno altro per la testa, e non cambieranno idea



I figli di Silvio Berlusconi? Non seguiranno mai le ombre del padre scendendo in politica. Parola di Vittorio Feltri, che lascia intendere di avere al riguardo ottime fonti. «Piersilvio è bravissimo, sta conducendo benissimo la sua azienda (Mediaset, ndr), che ha superato pure la Rai, non la mollerà certo per andare a fare il cretino a Montecitorio», risponde il direttore editoriale del Giornale a Massimo Giletti su Rai 3. E lo stesso dicasi per la primogenita: «Né lui né Marina hanno alcuna intenzione di entrare in politica». Il loro posto è alla guida delle aziende di famiglia, cosa che fanno egregiamente: «È vero, consigliai loro di comprare Repubblica, perché loro le cose le guidano bene», ricorda Feltri ospite de Lo Stato delle Cose.