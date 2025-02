Sul caso Almasri l’opposizione ci riprova: mozione di sfiducia per Carlo Nordio

«Ha gestito lui la liberazione del generale libico», dicono dall'opposizione. Azione prende le distanze. A Strasburgo parla una vittima delle torture

Non è ancora conclusa la discussione sulla mozione di sfiducia nei confronti di Daniela Santanchè (il voto è atteso per domani, 12 febbraio) che l’opposizione – tranne Azione – sceglie di presentarne un’altra. Stavolta contro il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, principale responsabile della gestione del caso del generale libico Najem Almasri, ricercato dalla corte dell’Aja e poi liberato e rimpatriato dall’Italia. «In merito alla gravissima vicenda della liberazione e del rimpatrio con volo di Stato del torturatore libico Almasri, i partiti di opposizione – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Più Europa – presenteranno in Parlamento una mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia del governo Meloni, Carlo Nordio», si legge nella nota da cui manca la firma di Carlo Calenda che si è detto contrario alla strategia delle continue mozioni di sfiducia.

La conferenza a Strasburgo

Proprio oggi, tra l’altro, David Yambio, il rifugiato sudanese e testimone nel procedimento contro Almasri che aveva tenuto una conferenza stampa anche alla Camera, ha parlato coi giornalisti anche a Strasburgo: «Per me che sono stato torturato personalmente da Almasri la Cpi era l’unica speranza, sono sopravvissuto in questi anni grazie alla Cpi, ho messo la mia vita in pericolo aspettando giustizia. Almasri, invece di essere processato dalla Cpi, è stato rispedito in Libia dal governo italiano dove continuerà a compiere torture contro i miei compatrioti». Il presidente dell’associazione ‘Refugees in Libya’ dice anche di essere stato stato spiato dallo spyware Graphite, messo a punto dalla società israeliana Paragon Solutions, lo stesso che ha colpito Luca Casarini, fondatore della Ong Mediterranea, e il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato.