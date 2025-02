Caso Almasri: la Cpi conferma: «Nessun procedimento aperto»

Anche fonti del governo Meloni, contattate da Ansa, confermano che «non esiste ad oggi nessun procedimento aperto» presso la Corte. Il caso sarà discusso martedì sera al Parlamento europeo

La Corte penale internazionale dell’Aja ha fatto sapere che al momento «non vi è aperto nessun caso contro esponenti italiani» per «ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma» in relazione alla vicenda del generale Almasri. Anche fonti del governo Meloni, contattate da Ansa, confermano che «non esiste ad oggi nessun procedimento aperto». Stamattina, la versione online del quotidiano Avvenire aveva dato notizia di una denuncia ricevuta dall’Ufficio del Procuratore, che l’ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale internazionale, e in cui sono indicati i nomi di Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, accusati di aver «abusato dei loro poteri esecutivi per disobbedire ai loro obblighi internazionali e nazionali», si legge negli atti visionati anche da Open. A presentare la denuncia un rifugiato sudanese che nel 2019 era stato ascoltato dagli investigatori internazionali come testimone delle torture che lui e la moglie avevano subito dal generale libico, quando entrambi erano stati imprigionati in Libia.

Le stesse fonti di palazzo Chigi hanno però precisato che «il procuratore della Cpi non ha non ha ufficialmente inviato la denuncia del cittadino sudanese. Quest’ultimo – viene spiegato ancora – ha inviato una mail all’indirizzo mail dedicato dell’ufficio del procuratore. Le comunicazioni sono moltissime, ognuna viene vagliata e solo se ritenuta fondata può originare un procedimento, che richiede mesi. Il tutto viene di solito tenuto riservato, salvo che lo stesso denunciante non lo riveli al pubblico, cosa che pare essere avvenuta in questo caso». La vicenda del generale Almasri sarà discussa martedì sera al Parlamento europeo, come anticipano gli europarlamentari 5 Stelle Danilo Della Valle e Gaetano Pedullà. Nel frattempo, il ministero della Giustizia potrebbe formalizzare nei prossimi giorni alla Cpi una richiesta di spiegazioni sulle incongruenze nelle procedure attivate per il mandato di arresto del generale libico Almasri. A quanto si apprende, la richiesta sarebbe allo studio del ministero. Lo confermano all’Ansa fonti di governo.

Foto copertina: ANSA / JUAN VRIJDAG | Una foto di archivio della Corte penale internazionale dell’Aja