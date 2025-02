Martiniana Po, violenta esplosione in una casa. Crolla una parete, un morto e due feriti

Due donne, parenti della vittima, sono state tratte in salvo. Intossicate, sono state trasferite in ospedale a Torino

Non è riuscito a salvarsi l’uomo, disabile, coinvolto nello scoppio in una abitazione in via Roma a Martiniana Po, in provincia di Cuneo. Rimasto intrappolato tra le macerie, tratto in salvo dai soccorsi sarebbe morto per le numerose ustioni sul corpo. Due donne, parenti della vittima, sono state invece salvate prima dai vicini. Rimaste intossicate dalle esalazioni del fumo sono state ricoverate in elisoccorso a Torino. Il marito della più giovane e i loro due figli, al momento dell’incidente si trovavano fortunatamente fuori casa: erano usciti per andare a cena in pizzeria. I vicini intervenuti per trarle in salvo sono stati a loro volta ricoverati all’ospedale di Savigliano. Il marito e i figli di una delle donne, che hanno sentito l’esplosione dalla pizzeria poco lontano, sono stati portati in ospedale in codice verde per lo shock. A riferirlo è l’Ansa.