La narrazione fuorviante delle pale eoliche che «non vanno a vento», ma a combustibile

Il complotto delle pale eoliche a combustibile è privo di fondamento

Riscontriamo diverse condivisioni Facebook sul complotto delle pale eoliche alimentate a combustibile. Ce ne eravamo occupati già qui. Tali narrazioni mostrerebbero come le energie rinnovabili siano fasulle. Non vi sarebbe dunque alcun beneficio contro il Cambiamento climatico. Stavolta si tratta delle affermazioni dell’avvocato Edoardo Polacco. Ci eravamo già occupati di lui quando dichiarò di voler denunciare il comune di Bugliano (che non esiste). Degne di nota anche le sue affermazioni su IT Wallett (rivelatesi prive di fondamento).

Per chi ha fretta:

Secondo l’avvocato Polacco le pale eoliche non si muoverebbero in virtù del vento, ma si alimenterebbero con la benzina.

L’avvocato nella clip non fornisce fonti a supporto.

La narrazione nasce dal fraintendimento dell’uso di generatori diesel a scopo di backup in caso di guasti.

Analisi

Secondo l’avvocato Polacco dunque, le pale eoliche «non vanno a vento, vanno a benzina». L’inganno si dovrebbe notare anche per il fatto che le pale «sono delle striscette, non hanno una pala che va a vento»:

Il complotto delle pale eoliche a combustibile

Non sappiamo in base a quale criterio aerodinamico si possa stabilire che le pale eoliche siano invece delle «striscette». Per questo non sarebbero fisicamente capaci di “catturare l’energia del vento”. Eppur si muovono.

La narrazione complottista si basa su un caso avvenuto in Scozia nel 2023. Alcuni generatori diesel si trovavano accanto alle pale eoliche della Scottish Power. Molti hanno interpretato la presenza di questi generatori come un modo per far funzionare le pale al posto del vento, ma la realtà è diversa. L’a Scottish Power’Azienda chiarì che le strutture richiedono una piccola quantità di elettricità per i loro sistemi, per fronteggiare il freddo estremo. A causa di un guasto è stato necessario attivare un generatore diesel per produrre l’energia sufficiente, per un breve periodo. L’energia serviva esclusivamente per i sistemi interni e non per far girare le pale. Anche il governo scozzese, rispondendo a un cittadino, conferma di essere a conoscenza dell’uso di generatori diesel come riserva di emergenza.

La fisica che fa muovere le «striscette»

Perché si vedono le pale girare anche quando apparentemente il vento è poco o assente? La velocità del vento varia in base all’altezza. Il fenomeno è noto come gradiente del vento. In passato i marinai sfruttavano questo principio issando vele su alberi molto alti, mentre oggi viene utilizzato per produrre energia con le pale eoliche. L’aria si comporta come un fluido che scorre sopra la superficie terrestre. Vicino al suolo incontra una resistenza dovuta all’interazione con la superficie stessa, che diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’altezza. La velocità del vento tende a stabilizzarsi a quote più elevate. Fisici e ingegneri descrivono il profilo verticale della velocità del vento attraverso modelli matematici. Uno dei più comuni è la legge di potenza, che definisce la relazione tra la velocità del vento e l’altezza. Per approfondire l’argomento è possibile consultare l’articolo che Joseph Lee, Jason Fields e Julie Lundquist pubblicarono sulla rivista della European Academy of Wind Energy.

Conclusioni

Repetita iuvant: il complotto delle pale eoliche a combustibile continua a risultare privo di fondamento. Quando si sente parlare di generatori diesel è sempre a scopo di backup.

