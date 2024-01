No! Questi autobus elettrici non vengono ricaricati con un classico generatore diesel

Circola un video dove vengono ripresi diversi autobus elettrici della Bus Éireann mentre verrebbero ricaricati con un generatore diesel. Secondo la narrazione proposta dai post social, la scena dimostrerebbe una truffa nei confronti della sostenibilità. Seppur i generatori indichino il nome “diesel”, l’azienda che li fornisce utilizza un biocarburante che non inquina quanto i classici diesel. Non è la prima volta che ci occupiamo di disinformazione sugli autobus elettrici: ne parliamo qui, qui e qui.

L’account ufficiale dell’azienda irlandese ha smentito la narrazione diffusa su Twitter/X, specificando che si tratta di generatori a olio vegetale idrotrattato (HVO):

In un altro tweet, l’azienda spiega che l’utilizzo del generatore era temporaneo:

Hi Niall, This is a temporary generator to facilitate staff training with our new EVs in advance of power being activated at our Limerick depot in the coming days. We would like to assure you that this generator is run on hydro-treated vegetable oil, a sustainable fuel source.

Dal video è possibile individuare l’azienda dei generatori, la Clem Jacob Hire, già “vittima” di altre false notizie sui propri generatori.

Ecco un post del 19 settembre 2023 dove specificano che tutti i loro apparecchi utilizzano HVO.

They say there’s no such thing as bad publicity so we thought we would throw in our 2 cents on this popular picture that has been doing the rounds; Although the car is being charged by a diesel generator we are delighted to be able to say that all our generators are now running on 100% Hydro treated Vegetable Oil. HVO is a Low Carbon Commercial Diesel Alternative that has an up to 90% CO2 reduction as well as being completely biodegradable and Fossil, Fame and odour free. It’s a huge step forward for us in reducing our carbon footprint and in turn helping the environment & we are very excited about it.