La prima auto a idrogeno non è stata commercializzata in Australia nel 2022. Si parla di un veicolo elettrico Fuel Cell

«In Australia viene commercializzata la prima auto ad idrogeno, con tanto di stazioni per la ricarica in soli 5 minuti» si legge in uno screenshot che riporta un articolo del 2022 pubblicato sul sito AgrPress e condiviso su Facebook. Insieme all’immagine leggiamo: «Mentre la #vonderLeyen ce la racconta con l’elettrico». L’auto raffigurata utilizza l’idrogeno, ma per generare l’elettricità che serve ad alimentare il motore elettrico.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che la prima auto a idrogeno sia stata commercializzata in Australia nel 2022.

Il riferimento è alla Hyundai Nexo.

La prima auto a idrogeno non è stata commercializzata in Australia nel 2022.

La prima auto a idrogeno è stata commercializzata a livello globale nel 2013.

In Australia è stato stabilito il record di distanza percorsa da un’auto a idrogeno con un solo pieno.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione non si legge nulla. Ma la stessa immagine riporta, in alto, la scritta: «Mentre la von der Leyen ce la racconta con l’elettrico…»

La narrazione circola almeno dal 19 settembre 2023, come possiamo vedere dal seguente post:

La prima auto a idrogeno non è stata commercializzata in Australia

Il modello mostrato, una Hyundai Nexo, è effettivamente alimentato a idrogeno. Ciò che viene ignorato da coloro che condividono lo screen è che utilizza una tecnologia nota come Fuel cell.

Ovvero, anziché utilizzare la combustione dell’idrogeno per generare movimento, il motore viene alimentato da energia elettrica prodotta sottoponendo l’idrogeno a reazioni di ossidoriduzione. I gas di scarico delle Fuel cell sono vapore acqueo, e – in alcuni casi – diossido di azoto.

La prima auto a idrogeno è stata commercializzata nel 2013

Tuttavia, la prima auto in senso odierno con alimentazione a idrogeno ad essere prodotta e commercializzata – come si legge in questo articolo di Business Korea – è stata la Hyundai Tucson in commercio tra il 2013 e il 2018. In quell’anno, la Tucson venne sostituita proprio dalla Nexo, mostrata nel post oggetto di verifica. L’auto è veramente in grado di purificare l’aria, grazie a dei filtri inclusi al suo interno adatti a intercettare le pm2.5. Nel 2014, Toyota lanciò la Mirai, che approdò in Europa nel 2015.

Il record in Australia

Cosa c’entra, dunque, l’Australia? È nel Paese oceanico che è stato stabilito il record di distanza percorsa da un’auto a idrogeno: proprio una Hyundai Nexo che, guidata dal pilota di rally australiano Brendan Reeves, ha percorso 887,5 chilometri con un solo pieno di idrogeno, viaggiando da Essendon Fields (Melbourne) e arrivando a poco oltre Eldee, nell’entroterra del Nuovo Galles del Sud. Lo stesso pilota racconta il viaggio, avvenuto nel maggio del 2021, in questo video.

Conclusioni

Si sostiene che la prima auto a idrogeno sia stata commercializzata in Australia nel 2022. Il riferimento è alla Hyundai Nexo. La prima auto a idrogeno non è stata commercializzata in Australia nel 2022. La prima auto a idrogeno è stata commercializzata a livello globale nel 2013. In Australia è stato stabilito il record di distanza percorsa da un’auto a idrogeno con un solo pieno.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: