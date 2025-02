Camilla Sanvoisin, identificato il pusher della droga mortale: in casa spuntano 2mila euro in contanti

Proseguono le indagini della polizia sulla morte della 25enne romana per overdose: gli investigatori passano al setaccio anche i tabulati telefonici

Sarebbe stato identificato dalla polizia il pusher che ha venduto la droga a Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta a Roma lo scorso 13 febbraio in seguito a una probabile overdose. Gli investigatori sono al lavoro sui tabulati telefonici per risalire ai contatti. In casa di Camilla la polizia avrebbe anche trovato 2mila euro in contanti. Sul corpo della giovane, figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin, l’autopsia non ha riscontrato alcun segno di violenza, trauma o tracce di punture da iniezioni.