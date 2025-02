Camilla Sanvoisin, la verità nell’autopsia: poteva esser salvata?

La 25enne trovata morta nell'appartamento che divideva col suo compagno a Roma potrebbe esser morta per overdose. Il ricordo degli amici, tra messaggi meno frequenti e quel cambio di casa

Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta nell’appartamento che divideva col suo compagno a Roma, si poteva salvare? La risposta arriverà dall’autopsia programmata per domani. L’ipotesi più probabile è che la ragazza, figlia del produttore televisivo Axel Egon, sia deceduta per overdose. Dall’esame autoptico e tossicologico arriveranno informazioni utili per chiarire esattamente sia la causa di morte che l’orario. E sopratutto servirà a chiarire un aspetto: se ci fosse stato un interventi tempestivo sarebbe potuta andare diversamente? Il compagno, Giacomo Celluprica, è al momento indagato per morte come conseguenza di altro reato. Nel corso della perquisizione dell’abitazione, un relais alla Giustiniana nel quadrante nord di Roma, è stato trovato del metadone con dei quantitativi troppo alti. Per questo ora il ragazzo è agli arresti per detenzione di stupefacenti. Secondo il suo racconto prima di dormire lui e Camilla avrebbero fatto uso dii eroina. A dare l’allarme è stato proprio il fidanzato 35enn, appartenente a una famiglia di gioiellieri con negozi a Prati e in altri quartieri, spiegando che si era svegliato e l’aveva trovata priva di sensi. Sul corpo della giovane non sono stati trovati segni di violenza.

Al setaccio i cellulari, si cercano i pusher

Intanto prosegue l’analisi degli smartphone della coppia. Gli inquirenti cercano di risalire anche a chi avrebbe venduto la droga. La vicenda di Camilla ricorda quella di Maddalena Urbani, la figlia del medico che isolò la Sars, morta per overdose e senza soccorsi il 27 marzo 2021. Per quella tragedia sono stati condannati lo spacciatore e un’amica della vittima. Camilla viveva con il 35enne da diversi mesi. E secondo la ricostruzione del Corriere della Sera non aveva solo cambiato casa ma anche vita. Non rispondeva quasi più ai messaggi degli amici. «Ragazze, ragazzi, fate molta attenzione alle persone che accogliete all’interno della vostra vita, soprattutto nei periodi di debolezza. Cami non meritava questo destino», hanno scritto alcuni amici sui social.

Il dolore della madre della ragazza: «Amore mio manchi»

«Mi manchi amore mio. Sto impazzendo», ha scritto sui social la mamma di Camilla. «Ascoltavo questa canzone quando eri nella pancia», ha scritto, pubblicando la foto della figlia, sorridente, sotto le note di Teardrop dei Massive Attack. Proprio venerdì la donna aveva annunciato la morte della ragazza: «Mia figlia Camilla è morta. Vorrei avvisare tutti quelli che le volevano bene e chiedere un pensiero per lei».