«Ingrata….», «Non ti devo nulla…». Volano stracci tra la scrittrice di Imma Tataranni e la protagonista della serie Rai: lo scontro in pubblico – Il video

Durante la conferenza stampa, la scrittrice ha attaccato l'attrice, colpevole di non averla ringraziata sul palco di Sanremo. E la protagonista della fortunata serie Tv della Rai è senza peli sulla lingua

Quei dissapori che solitamente rimangono nascosti dietro le quinte delle grandi produzioni sono fuoriusciti come un fiume in piena durante la conferenza stampa di presentazione della quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. A scambiarsi parole di fuoco sono state proprio Vanessa Scalera, protagonista della serie prodotta dalla Rai, e l’autrice Mariolina Venezia, sulle cui opere è basata la fiction. Il nodo dello scontro è la recente apparizione sul palco di Sanremo della stessa Scalera, che aveva proprio il fine di promuovere la serie in onda dal 23 settembre. Durante quei pochi minuti al fianco del direttore artistico Carlo Conti, l’attrice avrebbe omesso di ringraziare – o anche solo citare – Mariolina Venezia. «Me ne sono proprio dimenticata», si è giustificata. «Ma da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori, Mariolina ha scritto un personaggio straordinario».

L’attacco della scrittrice: «Ringrazio Vanessa per la sua ingratitudine»

Le scuse non sono certo state accettate dalla scrittrice, che ha attaccato duramente Scalera: «Sono una fan di tutti gli ingrati, Imma è paladina dell’ingratitudine. Ringrazio Vanessa per la sua ingratitudine, perché spesso non mi ha ringraziato», ha detto senza peli sulla lingua ed evidentemente togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. «È una donna libera, non a caso interpreta un personaggio libero come Imma. Ho partecipato alla scrittura della serie, ma senza potere decisionale». E ha concluso: «Vanessa è libera di ringraziare chi vuole, Imma non vuole compiacere nessuno e piace a tutti».

La rabbia di Scalera: «Non ti devo nulla, mi ricordo le tue parole»

Visibilmente sorpresa dall’attacco della scrittrice, Vanessa Scalera ha ribattuto a tono: «Io ricordo la tua ingratitudine: un comportamento malmostoso durante la prima conferenza di Imma Tataranni, me lo ricordo ancora. Io non ti devo nulla». E poi ha puntualizzato di nuovo: «Ricordo le parole non carine rivolta a noi attori da Mariolina Venezia». Il tutto di fronte a una platea di ascoltatori disorientati.