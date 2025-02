Arrestata Julia Wandelt, la ragazza polacca che diceva di essere Madeleine McCann: l’accusa di stalking e il test del Dna

Due anni fa la 23enne aveva aperto il suo profilo Instagram per sostenere di essere la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007

È stata arrestata a Bristol Julia Wandelt, la ragazza polacca ventitreenne che da due anni sostiene di essere Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa nel maggio 2007 a Praia da Luz, in Portogallo, quando aveva poco meno di quattro anni. Julia era appena atterrata all’aeroporto della città inglese per andare a trovare un’amica quando è stata raggiunta dalle forze dell’ordine, che l’hanno arrestata con l’accusa di aver perseguitato e molestato i genitori di Maddie. Appena scesa dall’aereo su cui si era imbarcata a Breslavia, Julia è stata circondata dalla polizia di fronte agli altri passeggeri increduli e portata via. Assieme a lei è stata fermata anche l’amica, residente a Cardiff, in Galles. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la donna ha circa 60 anni.

Julia Wandelt, la ragazza che sostiene di essere Maddie McCan

Julia si era guadagnata l’attenzione dei media nel febbraio del 2023, quando aveva aperto un profilo Instagram con il quale proclamava: «I am Madeleine McCann» – «Sono io Madeleine McCann». Allora, sosteneva che i genitori della bambina rapita avessero acconsentito a effettuare un test del Dna. In verità, i genitori si erano rifiutati di sottoporsi al test. Ciononostante, il presunto risultato delle analisi è stato pubblicato dalla 23enne pochi giorni fa su Instagram.

Il test del Dna

Secondo quanto scrive Julia Wandelt, nota anche come Julia Faustina o Julia Wendell, il suo patrimonio genetico ha una compatibilità del 69,23% con quello rinvenuto sulla scena del crimine in Portogallo. Il test sarebbe stato effettuato da un «esperto di fama mondiale» il cui nome non viene citato. A detta di Julia e del presunto esperto i dati rilevati sarebbero compatibili con la tesi secondo cui lei sarebbe figlia di Kate e Gerry McCann.