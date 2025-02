Il falso video delle schede elettorali pro AFD distrutte durante le elezioni in Germania

La scena ricorda un altro falso diffuso durante le elezioni americane

Circola un video dove si sostiene che il voto per corrispondenza, durante le recenti elezioni in Germania, sia stato in qualche modo manomesso. Nella clip si sostiene che le schede sarebbero state distrutte, ma quelle riguardanti il voto favorevole all’AFD. Si tratta di una scena già vista durante le elezioni americane, anche in questo caso falsa.

Per chi ha fretta

Si sostiene che il video sarebbe stato filmato ad Hamburgo.

Le autorità locali hanno denunciato la falsità del video.

Le buste riprese nel video sono di un colore totalmente diverso a quelle originali usate nel voto del 2025.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione:

Un video mostra i voti postali dell’AFD distrutti poco prima delle elezioni tedesche. … la “democrazia” UE in Germania. Prima hanno annullato le elezioni in Romania, ora vogliono cancellare i voti dell’AfD

Sui social, le schede vengono indicate come provenienti da Hamburgo.

Perché si tratta di un falso

Del caso se ne sono occupati i colleghi di Logically, dimostrando i diversi elementi che evidenziano la falsità del video denunciati in un comunicato dell’amministrazione di Hamburgo. Ad esempio, la busta della scheda elettorale nel video è di un colore diverso dall’originale.

Nel comunicato leggiamo altri esempi:

La piega della scheda elettorale del video è rivolta verso l’interno, mentre nell’originale è rivolta verso l’esterno

Il bordo della linguetta sulla parte anteriore della busta è arrotondato, mentre quella originale riporta un bordo angolare.

Nel video, all’aprire la busta, c’è un sistema adesivo a tre punti, mentre nell’originale viene usato un bordo adesivo continuo.

Conclusioni

Il video non dimostra la distruzione del voto per corrispondenza durante le elezioni tedesche. Le buste nel video, oltre a non risultare del colore corretto, risultano fase.

