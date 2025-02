Ucraina, Meloni al G7: «L’Italia c’è stata e ci sarà. Dobbiamo lavorare insieme per una pace giusta e duratura»

«Insieme all'Europa e all'Occidente per un futuro di sovranità», ha detto la premier nella riunione in videoconferenza in occasione del terzo anniversario dell'aggressione russa

Per l’Ucraina «l’Italia c’è stata e ci sarà insieme al resto d’Europa e dell’occidente». È uno dei concetti espressi dalla premier Giorgia Meloni nella riunione in videoconferenza del G7, come riferisce una nota sul sito del governo. Quando al tramonto la facciata di Palazzo Chigi si è illuminata con i colori giallo-blu, la premier italiana non aveva ancora espresso commenti pubblici sul terzo anniversario della guerra. Due anni fa lo fece con un videomessaggio, l’anno scorso si recò a Kiev presiedendo da là una riunione del G7. Ma in serata è arrivato l’intervento al Gruppo dei Sette dove ha ribadito «la priorità dell’Italia», ovvero «costruire, insieme ai partner europei e occidentali e insieme all’Ucraina, una pace giusta e duratura», ha detto la presidente del Consiglio ribadendo il concetto espresso due giorni fa alla convention dei Conservatori, dove ha pronunciato un discorso costruito (appositamente) per non scontentare né l’Europa né l’America trumpiana.

«Una prospettiva di pace oggi possibile grazie all’eroica resistenza del popolo ucraino e al sostegno occidentale mai venuti meno in questi tre anni – ha continuato Meloni -, e che dovrà basarsi sulla definizione di garanzie di sicurezza reali ed efficaci», si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi dopo la riunione in videoconferenza, organizzata dalla Presidenza di turno canadese del Gruppo. Parole che arrivano proprio nel momento in cui gli Stati Uniti sembrano essere più lontani, considerata l’astensione sulla risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu che condannava l’aggressione russa dell’Ucraina e chiedeva la restituzione a Kiev dei territori occupati. La risoluzione presentata da Kiev, e co-sponsorizzata da quasi tutti i Paesi dell’Ue, è stata approvata da 93 Paesi, tra cui l’Italia, e respinta da 18.