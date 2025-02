Ucraina, von der Leyen a Kiev nell’anniversario dell’invasione russa. Zelensky: «Tre anni di resistenza ed eroismo» – Il video

I capi di Stato e di governo nella capitale ucraina

Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è a Kiev. Con lei c’è il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Che ha convocato per il 6 marzo un vertice straordinario dei leader dell’Ue. E mentre i media russi dicono che in tre anni di guerra le Forze armate ucraine avrebbero perso oltre 1 milione di soldati tra morti e feriti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky celebra «tre anni di resistenza ed eroismo: sono orgoglioso dell’Ucraina! Ringrazio tutti coloro che la difendono e la sostengono. Tutti coloro che lavorano per l’Ucraina. E possa il ricordo di tutti coloro che hanno dato la vita per il nostro stato e il nostro popolo essere eterno».

I Capi di Stato

I capi di Stato e di governo dell’Unione europea sono arrivati ​​a Kiev per il terzo anniversario dell’invasione russa del febbraio 2022, in segno di solidarietà nel contesto della frattura tra l’Ucraina e il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. «Siamo a Kiev oggi perché l’Ucraina è l’Europa. In questa lotta per la sopravvivenza, non è solo il destino dell’Ucraina ad essere in gioco. È il destino dell’Europa», ha detto von der Leyen sui social media in un video insieme a Costa. Intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto a Emmanuel Macron che il suo paese può ospitare i colloqui di pace. Il leader turco ha sottolineato come Ankara continui «con i suoi sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e stabilire una pace equa e duratura». E come la Turchia sia stato l’unico Paese «che ha portato le parti in guerra attorno al tavolo del negoziato in varie occasioni».

Gli attacchi

Nella notte un incendio è scoppiato in un raffineria di petrolio di Ryazan, a sud di Mosca, in seguito a un attacco di droni ucraini. «I sistemi di difesa antiaerea del ministero della Difesa russo hanno distrutto due droni sopra la regione di Riazan», ha scritto su Telegram il governatore della regione Pavel Malkov. «La caduta dei detriti ha provocato un incendio nell’area» della raffineria che, secondo i media locali, è di proprietà del colosso petrolifero russo Rosneft. Non vi sono feriti.