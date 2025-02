Acerra, sequestrato il cellulare del padre della piccola Giulia. Ha chiesto di esser interrogato

Vincenzo Loffredo al momento è indagato a piede libero per omicidio colposo e omessa vigilanza e custodia del cane. ma tramite il suo legale ha chiesto di esser sentito dagli inquirenti per sottolineare alcune cose

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la Procura di Nola, guidata da Marco del Gaudio, ha disposto il sequestro del cellulare di Vincenzo Loffredo, papà della bambina di nove mesi, Giulia, morta dopo esser stata aggredita dal cane di famiglia. Gli inquirenti vogliono avere il quadro nitido su cosa sia realmente successo nella notte tra il 15 e 16 febbraio scorso, in quella casa del rione Ice Snei, ad Acerra. Per questo ieri è stato effettuato un nuovo sopralluogo nell’appartamento ancora sotto sequestro. L’avvocato del papà della piccola ha chiesto un interrogatorio urgente anche per precisare che il suo assistito non è coinvolto nella pulizia dell’appartamento, avvenuta nelle ore successive da parte di alcuni familiari. Vincenzo Loffredo al momento è indagato a piede libero per omicidio colposo e omessa vigilanza e custodia del cane. Dovrebbe esser interrogato nei prossimi giorni. Nelle prossime ore sono attesi anche i risultati del test del dna umano nelle feci dei cani che vivevano con la famiglia, il pittbul Tyson e una cagnolina adottata un anno fa. La Polizia di Stato, secondo quanto riferisce il quotidiano, ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cogliere eventuali spostamenti dei familiari della bambina ed in particolare dell’indagato.