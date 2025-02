Il mistero del livido sulla mano di Trump. Colpa della stretta vigorosa di Macron? C’è una spiegazione

Molti hanno notato una macchia sulla pelle del presidente degli Stati Uniti: la precisazione della Casa Bianca

Molti si sono soffermati su un particolare preciso, in merito all’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il numero uno dell’Eliseo, il presidente francese Emmanuel Macron. Non si tratta della questione ucraina, ma di un dettaglio che ha fatto partire in rete le più disparate teorie: perché Trump ha dei lividi sulla mano? Alcuni hanno pensato a un livido da flebo, pensando alle cattive condizioni di salute del presidente USA, altri hanno sostenuto una carenza di vitamine.

The White House just said the mysterious makeup-covered bruise on Trump’s right hand is because he is “shaking hands all day every day.”



Trump has still refused to release his full medical report. pic.twitter.com/QaN7d9KIgt