Andrea Stroppa contro FdI: «Fate accordi col Pd? Non chiamateci più». Lo strappo dell’uomo di Musk in Italia sul Ddl Spazio

Quando ancora il dibattito sul disegno di legge è in corso in commissione alla Camera, il braccio destro del miliardario attacca l'atteggiamento dialogante del partito di Giorgia Meloni in tema di sicurezza digitale

È durissima la protesta di Andrea Stroppa, uomo di Elon Musk in Italia, contro Fratelli d’Italia. Il collaboratore del miliardario attacca il partito di Giorgia Meloni, dopo che il cosiddetto Ddl Spazio è passato anche con i voti del Pd. «Intesa Pd-FdI – scrive Stroppa su X – Bene, si vuole far passare Starlink e SpaceX (che, tra l’altro, ha lanciato missioni per l’Italia accelerando le tempistiche per dare una mano) per i cattivi. Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro».

Il braccio destro di Musk in Italia ha rilanciato la notizia, che riporta le dichiarazioni del deputato dem Andrea Casu, secondo cui «grazie alle proposte e agli emendamenti del Pd sottoscritti anche da M5S e AVS, Azione, nell’articolo 25, quello che definisce la riserva di capacità trasmissiva nazionale, viene introdotto il tema della salvaguardia della sicurezza nazionale e del ritorno industriale per il sistema paese». Mentre il dibattito sul Ddl è ancora in corso, a Stroppa non piace l’atteggiamento dialogante tra maggioranza e opposizione in Commissione attività produttive alla Camera, dove si discude ancora del provvedimento che dovrebbe regolare il ricorso dell’Italia a tecnologie come quelle fornite da Starlink e SpaceX. I due emendamenti del Pd introducono alcuni criteri per diversificare le forniture a cui dovrà fare riferimento l’Italia in tema di sicurezza digitale.