No allo scudo anti Musk e un freno alle piccole aziende: il ddl Spazio presto in aula alla Camera

Non passano le modifiche proposte dalle opposizioni per limitare la presenza di Starlink. La commissione Attività produttive pronta ad inviare il progetto all'aula della Camera

Lo spazio è una frontiera di opportunità, ma anche di insidie. E il governo lo sa bene, tanto da aver inserito nel disegno di legge recante «Disposizioni in materia di economia dello spazio» un capitolo dedicato alla gestione del rischio. Questa misura rischia però di trasformarsi in un boomerang per l’economia del Paese, mettendo in ginocchio le imprese italiane. Ieri sera, la Commissione Attività produttive ha concluso l’esame degli emendamenti del ddl, che domani passerà ai relatori per l’invio del testo all’Assemblea di Montecitorio per la discussione in prima lettura. Presentato a settembre dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il disegno di legge ha suscitato già ampie divisioni tra maggioranza e opposizione, in particolare riguardo alle disposizioni contenute nell’articolo 25, che permetterebbero agli operatori stranieri e in particolare a Starlink di giocare un ruolo importante nei sistemi di comunicazione digitale del Paese (ipotesi su cui, tra l’altro, ci sarebbe una trattativa in corso con palazzo Chigi). Gli emendamenti presentati dalle opposizioni, che chiedevano una revisione dell’articolo, sono stati bocciati, alimentando gli scontri: Giorgia Meloni è «completamente prona ad Elon Musk», le parole della deputata dei 5 stelle Emma Pavanelli. Ma a questo problema, se ne aggiunge un secondo, quello dei massimali assicurativi.

I massimali assicurativi

Il cuore della questione risiede nell’articolo 21 del disegno di legge, che impone agli operatori spaziali massimali assicurativi molto elevati, ben al di sopra degli standard europei. Il governo ha fissato l’asticella a 100 milioni di euro, mentre i nostri cugini oltralpe, i francesi, hanno un tetto assicurativo di 60 milioni di euro. Oltre questa soglia, stando a quanto si legge nel ddl, interverrà lo Stato coprendo l’esborso. Ma perché un limite così alto? «La scelta è legata alla volontà di incrementare il livello delle garanzie a beneficio dello Stato», spiega ad Open il relatore in Commissione, Alberto Luigi Gusmeroli, nelle fila della Lega.

Le conseguenze per le Pmi

Questo provvedimento, però, rischia di favorire solo le grandi aziende, per le quali un’assicurazione da cento milioni di euro non rappresenta un problema, mentre mette il bastone tra le ruote alle realtà più piccole, escluse a priori da costi insostenibili. Il tutto si tradurrebbe in uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali ma anche per le imprese straniere interessate a investire in Italia, rendendo il nostro Paese meno attrattivo rispetto ad altri mercati europei. Per le startup, questa soglia si tradurrebbe direttamente in una barriera invalicabile, soffocando l’innovazione prima ancora che possa decollare.

La legge europea sullo spazio

A pesare sulla decisione c’è anche un altro fattore: l’assenza di una normativa europea unificata che possa livellare le differenze tra i vari Paesi. La legge europea sullo spazio, infatti, è ferma da tempo, impantanata in discussioni e ritardi. Il risultato? Ogni Stato è libero di stabilire le proprie regole senza alcun meccanismo di armonizzazione.

Foto in evidenza di Nasa su Unsplash