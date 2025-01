Musk insiste con Salvini sul caso Starlink: «Sarà fantastico». Conte attacca Meloni e il ministro: «Segnali contrastanti, riferiscano in Parlamento»

Il leader del Movimento 5 Stelle accusa il ministro delle Infrastrutture e la presidente del Consiglio di essersi contraddetti e di essere stati poco chiari sul potenziale accordo per la connessione satellitare

«Sarà fantastico. Anche altri Paesi in Europa chiederanno di usufruirne». Elon Musk insiste e su X risponde al vicepremier Matteo Salvini che ieri, sulla stessa piattaforma, aveva auspicato un accordo per l’utilizzo di SpaceX per la rete internet in Italia, considerandolo un’opportunità. Uno scambio non apprezzato dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Meloni e Salvini si contraddicono a vicenda mentre giocano a fare la gara a chi è più amico di Musk», spiega l’ex presidente del Consiglio. Salvini, in un post su X ha definito «un’opportunità» un potenziale accordo per portare in Italia i satelliti di Starlink al servizio delle comunicazioni governative. Sebbene non abbia negato l’intesa – che secondo Bloomberg sarebbe già stato approvato dal ministero della Difesa – Palazzo Chigi ha ridimensionato le aspettative, sostenendo che «non c’è nessun contratto firmato».

«Segnali contrastanti su Elon Musk»

Segnali contrastanti che secondo Conte non possono coesistere senza spiegazioni. «Sul piatto resta un possibile accordo per consegnare pezzi della nostra sicurezza nazionale a Musk per 1,5 miliardi degli italiani. Vengano in Parlamento a spiegare anziché stare sui social o nascondersi dietro qualche nota. Non possiamo sapere quel che sta succedendo nel nostro Paese dai commenti social di un cittadino straniero come Musk interessato a espandere i suoi affari in Italia e in Europa».

«Salvini e Meloni si spieghino in Parlamento»

Insiste il leader del Movimento 5 Stelle: «La storia è costellata da personalità tutte “genio e sregolatezza”. Ma un Governo che vuole tutelare l’interesse nazionale e la trasparenza dei processi democratici non affida a loro asset strategici con trattative riservate. Viene piuttosto in Parlamento a chiarire a tutti gli italiani. Questa vicenda ci preoccupa e non è di certo il miglior modo per festeggiare il compleanno del nostro Tricolore: quello di cui Meloni negli Stati Uniti – con una memorabile figuraccia – aveva già dimostrato di non conoscere il significato».

Salvini e Musk: «Starlink in Italia un’opportunità fantastica»

«Un accordo tra l’Italia e SpaceX? Sarebbe un’opportunità fantastica». A concordare sull’esito dell’ipotesi sono stati una ventina di ore fa Matteo Salvini ed Elon Musk. «Elon Musk è una figura di spicco nell’innovazione globale. Un potenziale accordo con lui e SpaceX per assicurarsi connessione e modernizzazione in tutta Italia non sarebbe una minaccia ma un’opportunità. Sono certo che il governo si muoverà in questa direzione perché fornire un servizio migliore ai cittadini è un dovere», ha scritto il ministro delle Infrastrutture su Twitter un’ora prima della risposta dell’imprenditore sudafricano. «Sarà fantastico. Altri Paesi chiederanno se possono prendere in prestito il progetto».