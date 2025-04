Trump prepara la smobilitazione dall’Europa: «Pronto a ritirare 10mila soldati Usa da Polonia e Romania»

Secondo Nbc l'Amministrazione Usa valuta di dimezzare le truppe impegnate in Est Europa dopo la guerra in Ucraina. La Casa Bianca: «Rivediamo costantemente le priorità»

Gli Stati Uniti potrebbero presto ritirare dall’Europa migliaia di soldati. Secondo quanto riferito da diverse fonti accreditate a Nbc News, si starebbe ragionando sul richiamo di circa 10mila uomini attualmente dispiegati in Europa orientale, in particolare Polonia e Romania: circa la metà di quelle 20mila truppe che l’Amministrazione Biden decise di schierare a tutela della Nato all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio 2022. Il Pentagono non ha commentato l’indiscrezione, ma un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa ha detto che «il Presidente è costantemente impegnato a rivedere i dispiegamenti e le priorità per assicurarsi di porre l’America davanti a tutto (America First)». Tutt’altro che una smentita, dunque. D’altra parte da mesi Donald Trump va dicendo che gli europei devono farsi carico della propria sicurezza da soli. E il suo segretario alla Difesa Pete Hesgeth ha chiarito durante la sua visita al quartier generale Nato di Bruxelles a febbraio che «crude realtà strategiche impediscono agli Stati Uniti di essere focalizzare in primis sulla sicurezza dell’Europa».

I tagli al Pentagono e il «pivot» verso l’Asia

Attualmente si calcola siano circa 80mila i soldati americani stazionati in Europa. Il Paese dove ve ne sono di più è la Germania, dove se ne contano circa 35mila. Segue l’Italia con circa 12mila soldati. Secondo le fonti citate da Nbc, il piano attualmente in discussione nell’Amministrazione Trump riguarderebbe però solo truppe dispiegate in Europa orientale. Un segnale, comunque, di disimpegno Usa dalla sicurezza d’Europa, che Vladimir Putin potrebbe interpretare come un nuovo, insperato regalo, mettono in guardia fonti europee. Trump e i suoi hanno però più volte fatto capire di voler spostare il focus di sicurezza sulla regione dell’Indo-Pacifico: il richiamo di migliaia di soldati dall’Europa potrebbe dunque consentire un dispiegamento più massiccio verso altri teatri come quello, o semplicemente consentire di generare risparmi, in una fase in cui anche il Pentagono viene fatto oggetto dei tagli di bilancio che Trump pretende da tutti i dicasteri federali.