Il falso video della “giovane Elly Schlein” generato con l’AI

Diversi elementi, in particolare la dentatura, smentiscono la clip

Circola sui social una fantomatica intervista video a una “giovane Schlein”, la quale dichiarerebbe all’intervistatrice di usare prodotti di bellezza molto buoni. L’obiettivo del video è quello di deridere la segretaria del Partito Democratico per via del suo aspetto fisico, sostenendo che tali prodotti non avrebbero dato l’effetto sperato. La clip presenta i classici elementi dell’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Il video risulta troppo forzato e di fatto innaturale.

La dentatura della presunta “giovane Schlein” cambia da un fotogramma all’altro.

Analisi

Il video circola via Facebook attraverso il seguente reel:

I difetti dell’AI

Oltre alla strana lucidità della pelle, probabilmente dovuta alla compressione del video, ci sono due elementi che dimostrano l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Le labbra, a volte, sembrano troppo ferme e non combaciano con il parlato. Inoltre, i denti non sembrano gli stessi tra un’apertura e l’altra della bocca.

Conclusioni

Il video non mostra in alcun modo una giovane Elly Schlein. Diversi elementi riconducono a un’elaborazione digitale tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

