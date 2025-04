Scommesse, Fagioli e quei prestiti proponendo affari con orologi. Su Instagram cita Coelho: «Non vivo nel passato ma nel presente»

La posizione del centrocampista della Fiorentina, coinvolto nell'indagine su un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali

Nicolò Fagioli, il centrocampista della Fiorentina tra i 12 calciatori di Serie A indagati dai pm di Milano nell’indagine su un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali, avrebbe proposto ad amici e colleghi di effettuare bonifici sul conto della gioielleria Elysium prospettando la realizzazione di una plusvalenza con un guadagno dall’acquisto e dalla rivendita di orologi. L’aspetto emerge dalle carte dell’inchiesta condotta dalla procura di Milano. Almeno 20 persone che hanno prestato soldi al calciatore, con la garanzia di buoni affari.

«Un investimento a breve termine»

Per gli inquirenti la dimostrazione del modus operandi del centrocampista è tutta nelle sua chat, come quella dell’agosto di tre anni fa, dove chiede a Radu Matei Dragușin, difensore del Tottenham ed ex Juve – che non è né scommettitore né indagato -, se voleva fare «un investimento a breve termine» perché «di te mi fido». E gli parla della possibilità di acquisto nel negozio di Milano di tre orologi di lusso. «Sarebbero 20 mila euro a testa e ne prendiamo 10 in più», ossia 5 mila ciascuno. Secondo quanto ricostruisce Ansa Fagioli, oltre che con i brooker, in particolare con Tommaso De Giacomo, uno dei 5 protagonisti del sistema chiamato “Elysium”, era indebitato con altre persone. Come Stefano Turati, portiere del Monza ( che aveva usato la carta della madre) o Caleb Okoli, difensore del Leicester City (41.500 euro versati a Elysium) o il calciatore brasiliano ed ex Juve under 23, Lucas Oliveira: tutte persone non indagate. Nell’inchiesta Fagioli aveva parlato anche del figlio di Andrea Pirlo, tramite il quale avrebbe conosciuto persone che scommettevano.

«Non vivo né nel passato né nel futuro»

«Non vivo né nel passato né nel futuro. Posseggo solo il presente ed è il presente che mi interessa». Nicolò Fagioli cita Paulo Coelho per commentare il caso che lo riguarda. Il centrocampista della Fiorentina su Instagram ha voluto inviare un messaggio. In attesa di scendere in campo al Franchi contro il Parma Fagioli ha postato anche una foto di lui insieme ai compagni a San Siro domenica scorsa e il messaggio ‘A domani‘ e un cuore viola.