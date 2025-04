Nvidia produrrà supercomputer di Intelligenza Artificiale interamente negli Stati Uniti

«Prevediamo di produrre fino a 500 miliardi di infrastrutture nei prossimi 4 anni negli Usa», si legge nel blog del colosso tecnologico

Per la prima volta Nvidia produrrà supercomputer per l’intelligenza artificiale interamente negli Stati Uniti. Lo ha annunciato lunedì 14 aprile il colosso tecnologico americano con un comunicato ufficiale. La produzione dei chip Blackwell, progettato per garantire le migliori prestazioni nel settore dell’Ai generativa, è già cominciato presso gli impianti a Phoenix, mentre gli stabilimenti per la fabbricazione di supercomputer sono in fase di sviluppo in Texas, secondo quanto comunicato sul blog dell’azienda fondata da Jensen Huang. «La produzione americana ci aiuta a rispondere meglio all’incredibile e crescente domanda di chip AI e supercomputer, rafforza la nostra catena di approvvigionamento e ne aumenta la resilienza», ha detto il Ceo.

Nvidia sta collaborando con Foxconn, il più grande produttore mondiale di elettronica su contratto, per uno stabilimento di supercomputer a Houston e con la taiwanese Wistron per uno stabilimento a Dallas. Si prevede che la produzione di massa in entrambi i siti aumenterà nei prossimi 12-15 mesi. «Entro i prossimi quattro anni, NVIDIA prevede di produrre fino a 500 miliardi di dollari di infrastrutture AI» negli States, si legge.

I supercomputer

Nvidia ha, inoltre, descritto i supercomputer «come la spina dorsale di una nuova generazione di data center dedicati all’intelligenza artificiali – “fabbriche AI” che saranno alla base di un settore in rapida espansione». Il titolo di Nvidia, oggi, guadagna l’1,3%.