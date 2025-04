Premio Strega 2025, fuori la lista dei 12 finalisti. favoriti Bajani, Terranova e Nori, esclusi Franceschini, Masneri e Verna

«I titoli candidati all’edizione 2025 del Premio Strega - ha detto Melania G. Mazzucco, Presidente del comitato direttivo - rispecchiano nell’insieme una pluralità di generi e generazioni. Ogni gamma della prosa contemporanea è rappresentata: romanzo, memoir, narrativa non-fiction, graphic novel, romanzo biografico, giallo, noir, thriller, distopico (ma nessun fantasy)»

Diffusa stamane la lista dei dodici titoli che si contenderanno il Premio Strega 2025. Melania G. Mazzucco, presidente del comitato direttivo, durante una cerimonia avvenuta nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, ha annunciato quali sono le 81 opere proposte dagli Amici della domenica, la giuria storica del premio, formata da personalità del mondo della cultura tra cui scrittori e giornalisti, studiosi, artisti, registi di cinema e teatro; e quali tra queste 81 opere si sono guadagnate l’accesso alla fase finale della selezione, per quello che è il più importante premio letterario italiano. «I titoli candidati all’edizione 2025 del Premio Strega – ha detto Melania G. Mazzucco – rispecchiano nell’insieme una pluralità di generi e generazioni. Ogni gamma della prosa contemporanea è rappresentata: romanzo, memoir, narrativa non-fiction, graphic novel, romanzo biografico, giallo, noir, thriller, distopico (ma nessun fantasy). Tuttavia i romanzi veri e propri non sono la maggioranza. Predomina il racconto dell’Io: la cosiddetta autofiction o l’autobiografia vera e propria che ricorre, coi suoi fasti e le sue miserie. Il leit motiv di quest’anno è la follia. Sbriciolamento dell’Io, depressione, crollo psichico. Nel 2025 la salute mentale è un’emergenza sociale, ma anche letteraria. Infine, qualche parola sulla lingua. Tranne che in pochi ambiziosi romanzi simbolisti o sperimentali, si tratta perlopiù di un italiano funzionale. Il dialetto, impiegato nella narrativa di consumo come vezzo di colore, quasi un arredo di scena, diventa ormai nei romanzi di ambientazione contemporanea una scelta voluta di personaggi italofoni, il ricordo (anche polemico o comico) delle radici nella piccola patria, ormai aperta al mondo globale». Stanno facendo discutere anche le esclusioni del comitato, alcune eccellenti, come quelle di Dario Franceschini, Michele Masneri e Nicoletta Verna. La proclamazione dei finalisti si terrà mercoledì 4 giugno al Teatro Romano di Benevento, mentre la serata conclusiva si terrà giovedì 3 luglio nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai 3.

La lista dei finalisti Premio Strega 2025

Questa la lista: Valerio Aioll con Portofino blues (Voland), proposto da Laura Bosio; Saba Anglana con La signora meraviglia (Sellerio Editore), proposto da Igiaba Scego; Andrea Bajani con L’anniversario (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi; Elvio Carrieri con Poveri a noi (Ventanas), proposto da Valerio Berruti; Deborah Gambetta con Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel (Ponte alle Grazie), proposto da Claudia Durastanti; Wanda Marasco con Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), proposto da Giulia Ciarapica; Renato Martinoni con Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia (Manni), proposto da Pietro Gibellini; Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo (Mondadori), proposto da Giuseppe Antonelli; Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), proposto da Giorgio Ficara; Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), proposto da Walter Veltroni; Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda), proposto da Salvatore Silvano Nigro; Giorgio van Straten con La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza), proposto da Edoardo Nesi.