Così la polizia ha trovato i corpi di Gene Hackman e la moglie, il cane che non li ha mai abbandonati. Com’era ridotta la villa – Il video

Le immagini della polizia di Santa Fe diffuse dopo un'ordinanza del tribunale. I famigliari della coppia si erano opposti alla diffusione delle immagini

Fino all’ultimo uno dei cani ha vegliato i corpi senza vita della moglie di Gene Hackman, Betsy Arakawa. È la scena che si sono ritrovati davanti gli agenti di Santa Fe, quando lo scorso 26 febbraio hanno ritrovato i cadaveri dell’attore 95enne e della moglie 65enne. Lei era morta il 12 febbraio, lui tra il 17 e il 18. L’ufficio dello sceriffo di Santa Fe ha diffuso nelle ultime ore le immagini delle bodycam degli agenti, che quel giorno sono entrati nella villa dopo aver ricevuto l’allarme da un addetto alla manutenzione.

Il cane rimasto accanto alla moglie di Gene Hackman

Il corpo di Arakawa è stato trovato sul pavimento del bagno. Vicino c’era una porta esterna, chiusa a chiave. Era stato chiaro sin da subito agli agenti quanto fosse improbabile l’ipotesi della rapina finita male. Accanto a lei uno dei cani della coppia, seduto a vegliare la pianista 65enne senza vita. Il cadavere dell’attore invece era in cucina. «Due zone completamente separate della casa», commenta un agente. «Mhm, è strano», risponde un altro. Un altro cane è stato trovato in casa vivo e affidato al veterinario della polizia. Un altro invece è morto disidratato, perché rimasto in una gabbia.

I documenti svelati dallo Sceriffo di Santa Fe

L’ufficio dello Sceriffo di Santa Fe ha diffuso col video anche un report ricco di documenti sugli ultimi messaggi e telefonate della moglie di Gene Hackman, prima di morire. Nei giorni prima del decesso, la 65enne aveva fatto ricerche online su sintomi come vertigini ed epistassi. Sintomi che avrebbe confuso con un’influenza. La donna in realtà aveva contratto un’infezione polmonare da hantavirus. La casa della coppia, infatti, era infestata dai topi, che le hanno trasmesso il virus attraverso feci e urine.

Com’era ridotta la casa di Gene Hackman e la moglie

Dalle immagini mostrate dalla polizia del New Mexico non emergono evidenti segnali di infestazione. I topi si sarebbero infatti concentrati nelle casette esterne alla tenuta e nel box auto. Ma il video mostra chiaramente le condizioni in cui viveva la coppia. La casa era in disordine. Soprattutto la stanza in cui è stata trovata la moglie di Gene Hackman aveva diverse catasta di vestiti e alcuni asciugamani per terra.