Così la scure di Trump e Kennedy sui fondi per la salute rischia di far saltare le politiche Usa sulla contraccezione

Secondo "Science" il licenziamento di 2.400 dipendenti dei Cdc potrebbe impedire qualsiasi futuro aggiornamento delle linee guida sul controllo delle nascite

Con i tagli radicali decisi dall’Amministrazione Trump ai fondi e al personale dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) rischia di andare perduto per sempre pure tutto il know-how accumulato negli anni negli Usa sulla contraccezione. Lo denuncia la rivista Science in un articolo che dà conto degli effetti potenzialmente devastanti dei licenziamenti di massa nell’ente federale Usa di ricerca e orientamento sulla salute. Tra le 2.400 persone in forze ai Cdc congedate dall’Amministrazione ci sono infatti anche tutti e 8 i professionisti che compongono il team che cura il continuo aggiornamento delle linee guida Usa sulla contraccezione. Le linee guida, consultate solo nell’ultimo anno da quasi un milione di persone, danno indicazioni su come e quando sia raccomandabile fare ricorso a metodi di controllo delle nascite per persone affette da svariate condizioni cliniche – dall’obesità alla nefropatia, dall’allattamento al rischio d’infezione Hiv.

Il destino dei programmi sul controllo delle nascite

Ufficialmente un portavoce del Dipartimento della Salute ha fatto sapere che programmi importanti legati alla salute riproduttiva, così come molti altri, «continueranno sotto l’Amministrazione per un’America in Salute», la nuova agenzia voluta dal “ministro” Robert F. Kennedy. Ma molti tra medici e scienziati coinvolti temono che tutto andrò perduto: le linee guida rischiano di non venire mai più aggiornate sulla base delle ultime evidenze scientifiche e l’expertise costruita negli anni, col licenziamento in tronco dell’intero team, andare perduta. «È un’altra perdita colossale per i Cdc, per il settore, e senza dubbio per i pazienti», ha detto a Science un medico di famiglia di Atlanta specializzata in medicina della riproduzione.

In copertina: Il presidente Usa Donald Trump alla Casa Bianca col segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. – Washington, 25 febbraio 2025 (EPA/YURI GRIPAS / POOL)