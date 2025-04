Monte Faito, si rompe cavo della funivia. Cabina precipita nel vuoto, 4 morti. Gli altri passeggeri salvi con una fune – Il video

A bordo della cabina erano presenti alcuni turisti con un operatore

«E’ caduta la cabina a monte della Funivia del Monte Faito, si temono vittime», lo scrive sui social il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio, dopo un precedente post in cui aveva scritto «una tragedia». I morti secondo quanto riporta il Corriere sarebbero quattro, si cerca una quinta vittima.

Persi i contatti

Sono stati persi i contatti con la cabina della funivia del Monte Faito rimasta bloccata a monte dell’impianto in seguito al guasto di questo pomeriggio. A bordo ci sarebbero 3 o 4 passeggeri con un operatore. A causa delle pessime condizioni meteo sulla sommità del Faito i soccorritori attivati già dal pomeriggio stanno avendo difficoltà a raggiungere sul posto. La cabina non è visibile, forse a causa della forte nebbia, e non è raggiungibile via radio.

Cosa è successo

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi 17 aprile sulla linea aerea della funivia di Monte Faito a Castellammare, dove un grave guasto ha provocato il distacco del cavo trainante dell’impianto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15, per cause ancora in corso di accertamento. Il cavo si è improvvisamente sganciato ed è precipitato al suolo, finendo su un vecchio traliccio dell’Enel in località Quisisana e sulla gru di un cantiere poco distante dalla stazione di arrivo, nei pressi dello scalo ferroviario centrale di Castellammare. A bordo della funivia, in quel momento, si trovavano 16 passeggeri, tutti rimasti illesi. Il sistema di sicurezza ha funzionato perfettamente, bloccando immediatamente le cabine sospese lungo il tracciato. Gli utenti a bordo sono stati messi in sicurezza e, secondo quanto riferito dai soccorritori, sono stati riportati a terra con l’ausilio di mezzi di emergenza. Dai video che stanno circolando online, infatti, si vedono i passeggeri che scendono con una fune.

Impianto riaperto solo una settimana fa

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, l’impianto era stato riattivato appena una settimana fa, in vista della stagione turistica primaverile, con una cerimonia ufficiale guidata dal sindaco Luigi Vicinanza. La funivia collega in otto minuti la stazione della circumvesuviana con la vetta del Monte Faito. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del guasto di oggi e accertare eventuali responsabilità.

Attivi bus sostitutivi

Il distacco del cavo ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità e sui collegamenti ferroviari. Il cavo, cadendo, ha colpito i binari sottostanti, provocando l’interruzione della tratta ferroviaria della Circumvesuviana tra Pioppaino e Sorrento. L’Eav ha attivato servizi sostitutivi su gomma. La stazione di Castellammare di Stabia è stata chiusa in via precauzionale. La polizia ha inoltre disposto la chiusura della strada panoramica all’altezza della salita della Reggia borbonica di Quisisana.

Il tragico precedente nel 1960

L’episodio di oggi riporta alla memoria il drammatico incidente avvenuto il 15 agosto del 1960, quando una cabina in discesa si sganciò dai cavi e precipitò sui binari della ferrovia sottostante. Morirono quattro persone, tra cui un bambino di nove anni e il conducente della cabina. Quello resta, fortunatamente, l’unico episodio mortale nella storia dell’impianto, inaugurato nel 1952.