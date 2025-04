Valentina Petrillo, atleta transgender e disabile: «Così mi rifiutano alle gare maschili e femminili, non è giusto»

La sentenza della Corte Suprema britannica «fa molto male. In un mondo ideale ogni persona dovrebbe essere libera di autodeterminarsi. L’errore sta alla base. In primo luogo, quello di essere catalogati alla nascita»

Valentina Petrillo, sprinter ipovedente, è stata la prima, e finora unica al mondo, atleta transgender a partecipare a una Paralimpiade. È successo a Parigi nel 2024. La sentenza della Corte Suprema britannica sulle donne e sugli uomini definiti per nascita a lei «fa molto male. Una pugnalata. In un mondo ideale ogni persona dovrebbe essere libera di autodeterminarsi. L’errore sta alla base. In primo luogo, quello di essere catalogati alla nascita. Poi non poter cambiare questa registrazione. Non riesco a capire l’accanimento di certi organi, Stati o persone verso il percorso di affermazione di genere di una persona», dice oggi al Corriere della Sera.

La storia di Valentina

Petrillo è nata a Napoli nel 1973. Le hanno diagnosticato la sindrome di Stargardt. Vive a Bologna da quando frequenta una scuola per ipovedenti. «Vivevo in un mondo mio, ma non volevo dare segnali della femminilità che sentivo e tenere questo segreto solo fino alla morte. Pensavo di deludere i miei genitori, i pregiudizi mi bloccavano». A Bologna ha sposato Elena, con la quale ha avuto un figlio, Lorenzo: «La persona più importante della mia vita». Il coming out nel 2018, dopo dubbi e sofferenza: «Avevo paura che quella confidenza così intima, che riguardava me, ma certamente avrebbe avuto impatto anche su di loro, potesse creare sofferenza. Fui sostenuta e fu importante», dice a Claudio Arrigoni.

Cheat

J.K. Rowling, l’autrice di Harry Potter, l’ha definita «cheat», imbrogliona: «Le risposi che ero meravigliata: proprio lei che nei suoi libri ha inventato un gioco, il Quidditch, dove non ci sono divisioni per genere. E comunque io sono all’interno delle regole». Petrillo dal 2021 è legalmente donna per lo Stato italiano. Ma non può partecipare alle gare femminili in quanto atleta transgender. E nemmeno a quelle femminili, perché la sua carta di identità alla casella di genere ha spuntata la f.

Per la sentenza, sostiene, «non ci sono neppure i fondamenti scientifici. Esistono infatti corpi che nella fisionomia sono riconducibili a quello femminile, ma hanno cromosomi tipici del genere maschile». Si meraviglia del fatto che questa sentenza nasca da un ricorso di donne: «Un paradosso. La sentenza, oltre che discriminare le persone transgender, fa male alle donne biologiche, se così vogliamo definirle seguendo la sentenza, perché le relega per l’ennesima volta su un livello non paritario con l’uomo, ma implicitamente inferiore. Io dico: donne, stiamo unite. Questa è la nostra lotta per i diritti».