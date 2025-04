Sperm Racing, sbarca la prima gara di spermatozoi al mondo. La trovata di un gruppo di imprenditori: «Vogliamo sensibilizzare sulla fertilità maschile»

Lo spettacolo andrà in scena il 25 aprile all'Hollywood Palladium di Los Angeles: ecco di cosa si tratta

Non è uno scherzo: il prossimo 25 aprile andrà in scena la prima gara di spermatozoi al mondo. Il nome, Sperm Racing, dice tutto: una corsa tra spermatozoi veri, ma al microscopio e trasmessa in alta definizione a un pubblico in carne e ossa. L’evento si terrà all’Hollywood Palladium, noto teatro a Los Angeles, negli Stati Uniti, e trasformato per l’occasione in un’arena futuristica dove i “corridori” saranno spermatozoi umani, forniti in loco da un gruppo selezionato di giovani partecipanti. Il loro compito sarà semplice (in teoria): produrre un campione di sperma che poi verrà analizzato, iniettato in un micropercorso lungo circa 20 centimetri, che simula un apparato riproduttivo femminile, e trasmesso in diretta tramite potenti microscopi. Il tracciato sarà così una riproduzione fedele, seppur in scala, del tratto che porta gli spermatozoi all’ovulo, tra ostacoli naturali, curve insidiose e un pizzico di spettacolarizzazione.

Cosa c’è dietro Sperm Racing: «Sensibilizzazione sulla fertilità maschile»

Dietro l’iniziativa, che sta già facendo discutere, c’è una start-up di giovani imprenditori e milionari che – sul loro sito – dichiarano un obiettivo ben più serio della semplice provocazione: «Sensibilizzare sul problema della fertilità maschile». Secondo quanto riportano gli organizzatori, «negli ultimi 50 anni il numero medio di spermatozoi è calato di circa il 50%. La gente pensa che la fertilità sia un problema solo femminile, ma la scienza ci dice l’opposto. E allora abbiamo deciso di parlarne in modo… innovativo». E non mancano gli allenamenti: pare che i concorrenti umani stiano seguendo regimi alimentari sani, riducendo fumo, alcol e stress, per garantire performance ottimali ai loro piccoli atleti.