Trentino, base jumper russa dispersa dopo un salto dal monte Brento: le ricerche del soccorso alpino

La donna non ha fatto ritorno al proprio alloggio, facendo partire l'allarme

Una base jumper di nazionalità russa è dispersa da ieri, venerdì 25 aprile, in Trentino-Alto Adige, dopo un lancio previsto nel primo pomeriggio da Cima alle Coste, nel comune di Dro, sul monte Brento. La donna non ha fatto ritorno al proprio alloggio, facendo scattare l’allarme intorno alle 19.40. Il suo veicolo è stato ritrovato nel parcheggio della zona di partenza. Secondo una prima ricostruzione, l’atleta avrebbe raggiunto l’exit point insieme ad altri base jumper. Mentre questi ultimi hanno proseguito verso l’uscita del Becco dell’Aquila, non è chiaro se la donna si sia effettivamente lanciata né dove sia atterrata.

Le ricerche

Le operazioni di ricerca sono scattate nella serata di ieri con l’intervento della stazione di Riva del Garda del soccorso alpino e speleologico, supportata dai Vigili del Fuoco, che hanno illuminato la parete con una potente fotoelettrica. Anche un elicottero ha sorvolato l’area, con a bordo due tecnici del soccorso alpino e un operatore specializzato, senza però individuare alcuna traccia. In supporto alle ricerche sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere. Le operazioni sono proseguite senza sosta anche nella mattinata odierna. Un nuovo volo in elicottero non ha portato novità, mentre le squadre a terra stanno perlustrando sia la zona degli exit che l’area sottostante, caratterizzata da terreni particolarmente impervi.

Foto copertina: Dreamstime/Mykola Khoroshkov