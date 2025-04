Assunti solo se fedeli al presidente Trump. La nuova stretta del Doge per i dipendenti federali

Ne parla il Wall Street Journal: sarà questa la scala su cui verranno valutati i funzionari di alto livello

Sei assunto ma solo se sei fedele a Donald Trump. La Casa Bianca si sta muovendo per rafforzare il controllo sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti federali, centralizzando nell’Ufficio di Gestione del Personale le decisioni in vista del ritiro di Elon Musk dal suo ruolo al Doge. A riportare la notizia è il Wsj, dimostrando in base a documenti che i funzionari di alto livello saranno valutati sulla loro «fedele amministrazione della legge e delle politiche del presidente», secondo due promemoria del direttore ad interim dell’ufficio del personale, Chuck Ezell. Le agenzie federali sono invitate ad adottare il nuovo piano entro l’inizio dell’anno fiscale 2026.

I nuovi assunti? Solo dopo la fine del blocco, prorogato fino a metà luglio

In precedenza, il personale veniva valutato in base alle sue competenze in ambiti quali l’acume aziendale, le capacità di leadership, la capacità di creare relazioni e i risultati. Musk ha dichiarato martedì che si sarebbe ritirato dalla guida del DOGE. Un funzionario dell’Ufficio per la Gestione del Personale (Office of Personnel Management) degli Stati Uniti ha detto in forma anonima al quotidiano che l’agenzia sta esaminando nuove posizioni, esenti dal blocco delle assunzioni a livello governativo istituito il primo giorno di mandato del Presidente Trump. Attualmente lo stop ai nuovi contratti è stato recentemente prorogato fino a metà luglio. La Casa Bianca non ha commentato al Wsj le indiscrezioni riportate.