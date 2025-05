Sergio Castellitto e la misteriosa scomparsa dei cassonetti per la differenziata dalla sua strada

Spariti dopo le lamentele dell'attore. I vertici Ama pronti alla denuncia

Nel quartiere Parioli a Roma c’è un giallo. Che riguarda la sparizione dei cassonetti per la raccolta differenziata. Ama, la società dei rifiuti della Capitale, sta preparando una denuncia ai carabinieri. E al centro c’è la villa in cui abita Sergio Castellitto. Il Corriere della Sera fa sapere che un set di bidoni è scomparso dalla carreggiata di fronte alla casa. E l’attore si è sempre lamentato per quei cassonetti davanti al suo cancello. E dal quotidiano conferimento di rifiuti. Secondo i residenti sono invece una necessità.

Il colpo

Il primo colpo di scena arriva nella notte tra il 20 e il 21 aprile. I cassonetti finiscono nel cortile di Castellitto. Scomparendo dalle strisce gialle lungo la via. I residenti allora scattano foto alle strisce della carreggiata vuote. Intanto la fila scompare dal villino. Ma i cassonetti non tornano ancora al loro posto. L’assessore al Verde del municipio Rosario Fabiano avverte l’Ama. I vertici Ama sono pronti a denunciare. Dal comitato di zona Le Muse ci si augura che la soluzione sia a portata di mano: «Speriamo che quei cassonetti tornino al più presto al loro posto. Sarebbe grave se così non fosse. Si tratta di oggetti che appartengono alla collettività, ricordiamolo».