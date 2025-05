Andrea Miceli ucciso nella strage di Monreale, l’addio degli amici con la bara in campo per l’ultimo gol – Il video

Ieri si sono svolti i funerali delle vittime della sparatoria. Subito dopo il gesto di saluto, i compagni si sono stretti attorno al feretro in un lungo abbraccio

Uno dei momenti più toccanti dei funerali di Andrea Miceli, il 17enne ucciso insieme ad altri due coetanei nella sparatoria di Monreale, è stato immortalato in un video che in poche ore ha fatto il giro dei social. Per salutarlo, i compagni di squadra hanno scelto il luogo che più lo rappresentava: il campo da calcio che il ragazzo considerava una seconda casa. La bara bianca è stata portata sul campo e posizionata davanti alla porta. Alcuni ragazzi si sono passati la palla tra loro, poi uno di loro l’ha calciata verso la bara: la sfera ha rimbalzato e si è infilata in rete. Un gesto simbolico, l’ultimo gol di Andrea, accolto da un applauso commosso. Subito dopo, i compagni si sono stretti tutti insieme attorno al feretro in un lungo abbraccio.

La strage di Monreale

La strage di Monreale è avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile, quando tre giovani, Salvatore Turdo (23 anni), Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (entrambi 26 anni), sono stati uccisi a colpi di pistola nel centro storico di Monreale. Il presunto autore del triplice omicidio sotto accusa è un ragazzo di 19 anni, Salvatore Calvaruso, originario del quartiere Zen di Palermo, che ha confessato di aver sparato durante una lite degenerata in violenza. Le indagini hanno rivelato che sulla scena del crimine erano presenti tra le 50 e le 100 persone, e sono stati rinvenuti numerosi bossoli sparati da due pistole, suggerendo la presenza di complici. Ieri si sono tenuti i funerali delle vittime.