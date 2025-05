La storia della gita dell’asilo cattolico in moschea e dei bambini inginocchiati davanti all’imam: «È integrazione»

L'indagine del ministero dell'Istruzione e le proteste della Lega su Facebook

La vicenda della gita della scuola dell’infanzia Santa Maria delle Vittorie di Susegana di Treviso nel centro culturale islamico Emanuet sarà oggetto di un’indagine del ministero dell’Istruzione e del Merito. La scuola, di ispirazione cattolica, voleva far conoscere ai bambini il luogo in cui i loro compagni, quasi un quarto degli iscritti, vanno a pregare ogni venerdì. Per far sentire «tutti a casa». L’imam Avnija Nurceski lo ha spiegato ai ragazzini con un esempio: «Avete presente don Andrea per voi? Ecco io sono la stessa cosa per i vostri amici musulmani. Noi preghiamo così, inginocchiati a terra».

Inginocchiati a terra

I bambini a quel punto, racconta il Corriere della Sera hanno provato a riprodurre il gesto. «Un gesto spontaneo — dice Stefania Bazzo, la direttrice dell’istituto — per far vedere che avevano capito». Poi, poco prima di salutarsi, una preghiera per la pace: chi a mani giunte (i cattolici), chi inginocchiato verso La Mecca (i musulmani). «Alla faccia della reciprocità», ha scritto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini su Facebook condividendo la notizia. «È l’islamizzazione strisciante della scuola italiana» ha aggiunto l’eurodeputata Silvia Sardone.

Un gesto spontaneo

«Quello in moschea è stato un gesto spontaneo dei bambini stessi che, già seduti a terra, hanno voluto provare cosa fanno i loro amici musulmani quando pregano» chiarisce Simonetta Rubinato, presidente della Fism di Treviso, la Federazione della scuola stessa. «La nostra scuola è una paritaria parrocchiale, di ispirazione cristiana ed è molto attenta alla molteplicità culturale e religiosa », aggiunge la direttrice. «Abbiamo piena fiducia nella proposta educativa della scuola, che è di ispirazione cattolica ma multietnica», dice un gruppo di mamme. «La comunità musulmana è ben integrata. L’imam è qui con tutta la famiglia e suo nipote è anche consigliere comunale», conclude il sindaco Gianni Montesel.