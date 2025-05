I 40 anni «in rosso» di Elly Schlein: la festa privata al Monk di Roma e il brindisi con deputati e senatori dem

Per il compleanno, la segretaria dem ha scelto lo stesso locale di Roma da cui nel 2022 lanciò la candidatura alle primarie del partito

Niente torta e niente regali sfarzosi. Elly Schlein ha scelto di festeggiare con sobrietà il suo ingresso negli “anta”. Domenica 4 maggio, la segretaria del Partito democratico ha compiuto 40 anni. Un traguardo che ha voluto celebrare con un momento di riservatezza, lontano da telecamere e curiosi, e con un breve post di ringraziamento sui social per gli auguri ricevuti. Per festeggiare, rivela il Corriere, Schlein ha scelto il Monk, noto locale romano di via del Portonaccio. Un luogo tutt’altro che casuale per la segretaria dem, che proprio da lì, il 4 dicembre 2022, annunciò la sua candidatura alle primarie del partito, vinte contro il favorito Stefano Bonaccini.

Il brindisi alla Camera e al Nazareno

Lunedì, la festa si è allargata anche a deputati e senatori, con un brindisi organizzato negli uffici del gruppo Pd alla Camera. Poco prima, anche al Nazareno – sede del partito – Schlein aveva avuto un altro piccolo momento di svago con i suoi collaboratori più stretti. Il clima? «Molto sobrio», ci tengono a sottolineare i presenti al Messaggero. Solo tanti ringraziamenti e un’occasione per rilanciare la motivazione interna: «Siamo l’alternativa, in Italia e in Europa», ha ribadito Schlein, spronando il gruppo alla coesione.

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner | La segretaria del Pd Elly Schlein alla manifestazione del 25 aprile a Milano