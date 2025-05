Addio a Gianni Vasino, lo storico volto di 90° minuto aveva 88 anni

Nella sua lunga carriera giornalistica ha raccontato numerosi eventi fra Mondiali, Europei e Olimpiadi. «Siamo addolorati», dichiara l'editore di Telenord

Si è spento all’età di 88 anni Gianni Vasino, figura storica del giornalismo sportivo italiano, noto soprattutto per la sua lunga esperienza in televisione, prima in Rai – soprattutto nel celebre programma “90° Minuto” di cui era uno dei protagonisti fissi – e poi nelle emittenti private. Per Telenord, Vasino realizzò un colpo storico: arruolò il cardinale Tarcisio Bertone, allora arcivescovo di Genova e poi Segretario di Stato vaticano durante il pontificato di Benedetto XVI, come telecronista per Sampdoria-Juventus (11 gennaio 2004) e per Genoa-Torino. Nella sua lunga carriera ha raccontato numerosi eventi fra Mondiali, Europei e Olimpiadi.

«Siamo addolorati per la scomparsa di un grande professionista»

Nato a Serravalle di Berra, nel Ferrarese il 5 novembre 1936, Vasino si era trasferito con la famiglia a Sanremo, dove mosse i primi passi nel mondo del giornalismo collaborando con alcuni quotidiani locali.

È stato Paolo Valenti a volerlo nel team di “90º minuto”, trasmissione con cui raggiunse una vasta notorietà. «Siamo addolorati per la scomparsa di un grande professionista che ha fatto parte della nostra famiglia televisiva scrivendo una pagina memorabile con le telecronache al Ferraris insieme con il cardinal Tarcisio Bertone. Porgiamo commossi le nostre condoglianze alla famiglia», dichiara l’editore di Telenord Monti insieme con il padre Alberto, fondatore del gruppo.

Foto copertina: ANSA / RAI 1 | Il giornalista Gianni Vasino in un frame tratto da Rai 1, Roma, 9 maggio 2025