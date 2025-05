Picchia la moglie in casa e si barrica con i figli. Lei corre insanguinata dai carabinieri: arrestato un 40enne a Pompei

Per due ore l'uomo è rimasto chiuso in casa con i figli, mentre la moglie veniva operata d'urgenza dopo averla aggredita. La fuga per dare l'allarme dai carabinieri, la paura sulle condizioni dei bambini nella lunga trattativa notturna

Si è presentata a tarda sera ricoperta di sangue ai carabinieri di Pompei una 34enne aggredita dal marito, che si è poi barricato in casa con i figli. La donna è stata soccorsa nella stazione dei carabinieri e portata in codice rosso all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove è stata operata d’urgenza. La donna aveva gravi ferite alla nuca, che sarebbero state provocate dal marito con un oggetto della casa, probabilmente uno spargisale di legno. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato all’alba con l’accusa di tentato omicidio.

Il marito barricato in casa

Nella casa di famiglia era rimasto il marito della donna aggredita, che si era barricato assieme ai figli di 5 e 8 anni. Il 40enne soffrirebbe di problemi psichici, ma avrebbe interrotto volontariamente la terapia. Nella lunga trattativa andata avanti per ore nella notte, il timore maggiore era legato al silenzio prolungato da parte dei bambini. Decisivo l’intervento di un carabiniere, conoscente dell’uomo che è riuscito a convincerlo ad aprire la porta. Erano ormai le quattro del mattino.

Il sangue in casa e i bambini a letto

Una volta entrati nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato il pavimento ricoperto di sangue. I bambini avrebbero passato la notte dormendo. I piccoli sono stati ritrovati nella loro cameretta, probabilmente non si sono accorti di quanto è successo in casa. Durante il sopralluogo è stato rinvenuto uno spargisale di legno, identificato dagli inquirenti il corpo contundente usato dal 40enne per picchiare la moglie. I bambini sono stati affidati ai parenti.