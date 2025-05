Mosca, al via la parata del Giorno della Vittoria. Putin seduto accanto a Xi Jinping: «Tutta la Russia sostiene l’offensiva all’Ucraina» – Il video

«Siamo e saremo un ostacolo invalicabile al nazismo», ha dichiarato il presidente russo

Il presidente russo Vladimir Putin è seduto accanto al presidente cinese Xi Jinping nella Piazza Rossa a Mosca. Con loro ci sono altre due decine di leader stranieri presenti all’evento per la parata militare in ricordo della vittoria sulla Germania nazista. Lo riferiscono i media russi e lo testimoniano le immagini che stanno circolando sui social. Nel corso della parata, Putin ha annunciato che «tutta» la Russia sostiene l’offensiva in Ucraina.

Mosca «è stata e sarà un ostacolo invalicabile al nazismo, alla russofobia e all’antisemitismo e combatterà contro le atrocità commesse dai seguaci di queste convinzioni aggressive e distruttive. La verità e la giustizia sono dalla nostra parte». E ha ribadito: «L’intero Paese, la società, il popolo sostengono i partecipanti all’operazione militare speciale. Siamo orgogliosi del loro coraggio e della loro determinazione, della forza d’animo che ci ha sempre portato solo la vittoria».