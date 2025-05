Amici, Geppi Cucciari e l’invito al voto per i giovani in occasione del referendum: «Dite la vostra, è una questione di principio» – Il video

L'intervento della comica e conduttrice al programma di Maria De Filippi. Spunta anche qualche insulto su X a cui arriva la replica

«Nel caso del Referendum, anche non votare è una scelta. Però è più una questione di principio. Sotto la bandiera tricolore, talvolta, è come se ci fosse il nostro vero motto, fatti i ca**i tuoi. Se te li fai sempre e comunque, prima o poi qualcuno si farà i tuoi e deciderà al posto tuo su cose piccole, medie, grandi». Con queste parole Geppi Cucciari, alla trasmissione Amici ha invitato i giovani a votare in vista del referendum su cinque quesiti referendari che riguardano temi importanti, dalla cittadinanza ad alcune riforme del lavoro. «Per questo, siccome siete quelli che nel futuro, siete giovani, ballerete, reciterete, siete il nostro futuro. Dite la vostra, senza paura, anche soltanto per affermare che potete farlo, che ne avete diritto. In un mondo di conoscenti e impiegati della democrazia, siate folle, siate amici».

Geppi Cucciari a Amici in prima serata parla di Referendum "sui social parliamo di tutto…poi ci capita di votare qlc d'importante e ci asteniamo…se ti fai i cazzi tuoi prima o poi qlc si farà i tuoi e deciderà al posto tuo"

standing ovation#geppicucciari #amici24 #11maggio pic.twitter.com/EomaQSZ0JI — Sirio (@siriomerenda) May 10, 2025

Gli insulti sui social: «Che grandissima me*da»

Un invito che non è stato gradito da un utente social al quale la comica e conduttrice televisiva ha risposto a tono su X. L’uomo in questione rivendicava il non voto. «Che grandissima me*da Geppi Cucciari. Per fortuna le persone sono intelligenti e vanno contro comunisti ripuliti» ha scritto un utente aggiungendo alle sue parole l’hashtag “Io non voto”. La conduttrice ha replicato: «A questo signore così elegante non sono piaciuta. Davvero un grande rammarico. E qui, X, mi chiedo come sia possibile. Non dico dissentire, ma farlo in questo modo vergognoso».