L’avvertimento di Bassetti: «Latte crudo? Evitatelo per i bambini sotto i dieci anni» – Il video

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, spiega sui social quali sono i rischi del latte crudo e dei prodotti a latte crudo nei neonati e bambini piccoli. «Il consumo di latte crudo è sconsigliato nei bambini a causa di un elevato rischio di contaminazione batterica. Il latte crudo può essere per esempio colonizzato da alcuni batteri come la salmonella, l’escherichia coli, che producono tossine e possono causare delle malattie molto gravi, tra cui una molto grave che si chiama SEU, Sindrome emolitico uremica che può portare a insufficienza renale, a paralisi e anche al decesso. Oltre naturalmente ad altre infezioni magari meno gravi», dichiara Bassetti.

Cosa è il latte crudo?

«Il latte crudo – spiega Bassetti – è un latte non pastorizzato, cioè che non viene sottoposto a elevate temperature che lo sterilizzano. È quello che si può bere crudo ma può esser usato per alcuni formaggi a latte crudo. Per esempio alcuni formaggi stagionati o alcuni formaggi delle malghe». «Dobbiamo fortemente lavorare su questo tema – sottolinea il medico – perché, diciamolo a tutti, se il latte si pastorizza ci sarà una ragione. Quindi evitiamo di continuare a dire, come qualcuno, che il latte crudo è più puro: non è vero. Il latte va pastorizzato. E quindi consigliamo sopratutto ai bambini piccoli sotto i 5 anni, ma anche sotto i 10, di consumare unicamente latte pastorizzato».