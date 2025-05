La telefonata tra Edan Alexander e la madre, Trump rilancia la scena dopo la liberazione: così il 21enne lo ringrazia, l’ipotesi dell’incontro – Il video

Dopo le visite mediche a Tel Aviv, il soldato israelo-americano potrebbe partitre per il Qatar, dove arriverà anche il presidente Usa

Anche Donald Trump ha rilanciato il video della prima telefonata dopo la liberazione tra Edan Alexander e sua madre. Il soldato israeliano 21enne, con cittadinanza americana, è stato liberato da Hamas dopo 584 giorni di prigionia a Gaza. Al figlio, Yael Alexander ha detto: «Sei forte. Sei al sicuro. Sei a casa. Ci rivedremo presto. Ti amo». Il video è stato diffuso dall’Idf e rilanciato anche dagli account della Casa Bianca.

Il soldato rapito il 7 ottobre 2023, ha raccontato di aver subito torture e di essere rimasto ammanettato in una gabbia per un lungo periodo di tempo. Per lui non sarà seguito il protocollo previsto dalle autorità israeliane. Dopo gli abbracci con la famiglia, le visite mediche obbligatorie a Tel Aviv, gli incontri con l’intelligence, l’accoglienza degli inviati Usa nella base di Reem, Alexander potrebbe partire per Doha dove ad attenderlo ci sarà il presidente Donald Trump. Ad annunciarlo è stata la stessa famiglia Alexander, dopo l’arrivo in Israele della madre Yael lunedì mattina, accompagnata dall’inviato statunitense per gli ostaggi Adam Boehler.

In una foto diffusa dagli account social della Casa Bianca. Il 21enne appare con un berretto in testa a bordo di un elicottero dell’esercito israeliano. In mano ha un cartello con la scritta: «Grazie presidente Trump». E poi la scritta in ebraico: «Il popolo di Israele è vivo».