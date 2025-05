Incendio nella casa di Starmer a Londra, danni all’ingresso della casa del premier britannico: le ipotesi e i precedenti

Già in passato manifestanti avevano preso di mira l'abitazione del premier britannico. La polizia non esclude alcuna ipotesi

La polizia sta indagando dopo che un incendio è divampato la notte scorsa nell’abitazione privata del premier laburista britannico Keir Starmer nel nord di Londra. Le fiamme hanno danneggiato la porta d’ingresso della proprietà da due milioni di sterline, non attualmente abitata dal primo ministro che vive con la sua famiglia a Downing Street, e non risultano feriti.

Come sottolinea il Times, le forze dell’ordine devono stabilire le cause dell’incendio e se si sia trattato o meno di un atto di vandalismo diretto contro la casa del premier, in passato presa di mira dai manifestanti. L’anno scorso tre persone erano state condannate per violazione dell’ordine pubblico dopo una protesta pro-palestinese fuori dall’abitazione.