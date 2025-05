Si lancia da un’auto in corsa sulla A14, il giallo di un 25enne: «Aiuto, volevano rapirmi». La trappola con una ragazza alla stazione di servizio

In due lo avrebbero bloccato e portato in auto di forza. Poi il viaggio in direzione Bologna da San Benedetto del Tronto. Così il ragazzo dice di essere sfuggito a un rapimento

Lo hanno visto gettarsi fuori da un’auto in corsa mentre viaggiava in autostrada. Protagonista della vicenda è un 25enne originario dell’Albania e residente a Bari, che sostiene di essere scappato da un tentativo di rapimento. Era il pomeriggio di martedì 13 maggio quando il ragazzo è stato medicato dal personale del 118 dopo essere stato soccorso vicino a San Benedetto del Tronto. Come racconta Il resto del Carlino, a dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio che ha chiamato la Polizia stradale.

La trappola alla stazione di servizio

L’automobilista ha raccontato di aver visto il 25enne lanciarsi da una utilitaria di colore chiaro. L’auto si stava avvicinando a un cantiere e ha dovuto rallentare. A quel punto il ragazzo ha deciso di buttarsi fuori dall’auto. Agli agenti, il 25enne ha raccontato che il presunto rapimento è iniziato alla stazione di servizio di San Benedetto, dove avrebbe dovuto incontrare una ragazza. È stato lì che sarebbe scattata una sorte di trappola: due persone lo avrebbero bloccato e caricato di forza in auto.

I punti da chiarire

Al momento l’unico elemento confermato resta il fatto che il ragazzo si è lanciato dall’auto in corsa. Sulla verifica dell’incontro alla stazione di servizio, gli inquirenti dovranno ricostruire i suoi ultimi movimenti a cominciare dalle telecamere di sicurezza dentro e fuori la stazione di servizio, oltre che quelle del casello autostradale.