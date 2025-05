Macron-Netanyahu, scontro totale su Gaza: «Vergogna, va fermato». «Lui fa il gioco di Hamas, noi la distruggeremo»

Il premier risponde a muso duro al capo dell'Eliseo, che ieri sera ha evocato la possibilità di una revisione dell'Accordo di associazione Ue-Israele

Botte da orbi sul piano della diplomazia (si fa per dire) tra Francia e Israele. Al governo guidato da Benjamin Netanyahu non sembra essere piaciuta per niente la dura condanna delle azioni israeliane a Gaza pronunciata ieri sera in tv da Emmanuel Macron: «Quel che il governo Netanyahu sta facendo è inaccettabile. Niente acqua né medicine, i feriti non possono uscire e i medici non possono entrare. È una vergogna», aveva scolpito il presidente francese intervistato su TF1. Macron si è sfilato dalla discussione se tutto ciò possa qualificarsi come “genocidio” («lo stabiliranno gli storici»), ma ha detto che quel che gli spetta come presidente francese è di «fare tutto il possibile per fermarlo», il che – ha indicato – potrebbe includere anche rivedere l’Accordo d’associazione Ue-Israele.

La replica al veleno di Israele

La risposta di Israele non si è fatta attendere. L’ufficio di Netanyahu ha diffuso oggi una nota durissima in cui Macron viene accusato di fatto di fare il gioco di Hamas. «Ha scelto nuovamente di schierarsi al fianco di un’organizzazione terroristica islamista e assassina, facendo eco alla sua propaganda menzognera e accusando Israele con sanguinose calunnie». «Invece di sostenere il campo democratico occidentale nella sua lotta contro le organizzazioni terroristiche islamiste e chiedere il rilascio degli ostaggi, Macron ancora una volta chiede a Israele di arrendersi e di premiare il terrorismo», prosegue la dura nota, che assicura che «Israele non si fermerà né si arrenderà» e che Netanyahu resta determinato a conseguire tutti gli obiettivi di guerra di Israele: il rilascio di tutti gli ostaggi, la sconfitta politica e militare di Hamas, e assicurarsi che Gaza non sia mai più una minaccia per Israele».

Foto di copertina: EPA/CHRISTOPHE | Benjamin Netanyahu ed Emmanuel Macron in conferenza stampa a Gerusalemme – 24 ottobre 2023