Raid israeliano su un ospedale a Gaza, l’obiettivo era il leader di Hamas Mohammed Sinwar

I media palestinesi parlano di almeno quattro vittime, come riporta Times of Israel. Ma non viene ancora citato Muhammad Sinwar, fratello del defunto Yahya

L’esercito e l’aeronautica israeliani hanno lanciato un attacco di precisione poco fa a Kahn Younis, nel sud di Gaza, sull’ospedale europeo. Secondo indiscrezioni dei media locali, confermate poi dall’Idf e dallo Shin Bet, l’obiettivo era l’attuale leader di Hamas, Mohammed Sinwar, fratello del defunto capo dell’organizzazione eliminato dall’Idf. Yahya Sinwar era stato l’ideatore del massacro del 7 ottobre. Una dichiarazione congiunta delle agenzie di sicurezza ha affermato che «l’organizzazione terroristica di Hamas continua a utilizzare gli ospedali della Striscia di Gaza per attività terroristiche, dimostrando il suo cinico e brutale utilizzo della popolazione civile nell’ospedale e nelle sue vicinanze».

L’agenzia palestinese Wafa riferisce di almeno quattro vittime tra i civili nella serie di attacchi aerei israeliani nei pressi dell’Ospedale Europeo di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.« Gli aerei da guerra israeliani – riporta un corrispondente – hanno effettuato pesanti bombardamenti intorno all’ospedale, causando vittime civili, tra cui morti e feriti, e altri dispersi. Anche l’ospedale ha subito danni negli attacchi».

Dopo l’uccisione del comandante militare di Hamas, Mohammed Deif, Muhammed Sinwar assunse il comando dell’ala militare del gruppo terroristico. In seguito, dopo l’uccisione del fratello maggiore da parte delle truppe israeliane, divenne di fatto il leader del gruppo terroristico nella Striscia di Gaza. Secondo funzionari israeliani citati dal Times of Israel, l’attuale leader di Hamas è considerato tra i più rigidi nella trattativa sui negoziati per il rilascio degli ostaggi.