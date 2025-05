La Cpi alla Libia: «Arrestate o consegnateci Al-Masri»

Fratoianni: «Alla fine sarà la Libia a consegnarlo. Paradossale»

La Corte penale internazionale ha chiesto alla Libia di arrestare il generale Njeem Osama Elmasry, conosciuto come Al-Masri. O di consegnarlo. «Noto anche come Osama Almasri Njeem, è accusato di essere stato a capo di strutture carcerarie a Tripoli, dove migliaia di persone sono state detenute per periodi prolungati. Presumibilmente responsabile dei crimini di guerra di oltraggi alla dignità personale; trattamento crudele; tortura; stupro e violenza sessuale; e omicidio, commessi nel carcere di Mitiga dal 15 febbraio 2015 in poi; nonché dei crimini contro l’umanità di reclusione; tortura; stupro e violenza sessuale; omicidio; e persecuzione, commessi nel carcere di Mitiga dal 15 febbraio 2015 in poi», si legge nel comunicato della Corte. Il procuratore della Cpi Karim Khan ha dichiarato in un briefing al consiglio di sicurezza dell’Onu che è stato «emesso un mandato di arresto ma lui è fuggito ed è tornato in Libia passando per l’Italia».

Fratoianni: «Alla fine sarà la Libia a consegnarlo»

«Siamo al paradosso: la Libia potrebbe consegnare Almasri alla Corte penale internazionale. Il Governo libico ha infatti accettato la sua giurisdizione in relazione ai crimini commessi nel suo territorio, e su lui pende un mandato di cattura. Lo stesso che Meloni, Piantedosi e Nordio hanno ignorato, facendo rientrare in Libia un criminale, uno stupratore, un torturatore, dopo che lo avevano arrestato», ha dichiarato Nicola Fratoianni di Avs. «È stato grottesco ascoltarli nelle aule parlamentari – prosegue il leader di SI – mentre inventavano qualche maldestra motivazione per quel vergognoso atto di disprezzo per il diritto internazionale. Sarebbe ancora più grottesco – conclude Fratoianni – vederli assistere al processo ad Almasri all’Aja».