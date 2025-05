Animali blu in Brasile? Non è intelligenza artificiale, ma un disastro chimico – Il video

Capibara, oche e anatre dal piumaggio blu acceso hanno fatto il giro del web. Non si tratta di immagini create dall'AI, ma di un incidente ambientale causato da una tintura finita in un torrente brasiliano

Le foto di animali dal colore blu elettrico, che circolano in questi giorni sui social, sembravano uscite da un generatore di immagini AI. E invece, ma soprattutto purtroppo, sono autentiche. L’insolito fenomeno è il risultato di un disastro ambientale avvenuto il 13 febbraio a Jundiaí, nello stato di San Paolo in Brasile. Un camion che trasportava una sostanza chimica blu, utilizzata per colorare imballaggi, ha urtato un palo rovesciando il carico nel torrente Córrego das Tulipas. Circa 2.000 litri di colorante si sono dispersi nell’acqua, colorando pesci, capibara e uccelli acquatici.

La sostanza: cos’è e quali sono i rischi

Il prodotto chimico, prodotto dall’azienda Farkon Indústria e Comércio Químico, è a base di acido acetico e viene usato per tingere cartoni per uova e polistirolo. Secondo la Compagnia Ambientale dello Stato di San Paolo (Cetesb), il prodotto ha una bassa tossicità e si diluisce rapidamente in acqua.

Derrame de colorante tiñe lago en Sao Paulo



Las autoridades del estado brasileño de São Paulo han iniciado una operación de limpieza tras el choque de un camión que transportaba mil litros de colorante, cuyo contenido se derramó casi en su totalidad.



Gran parte del líquido… pic.twitter.com/WhExH9LfCh — DW Español (@dw_espanol) May 16, 2025

Tuttavia, l’impatto visivo e ambientale è stato significativo. L’organizzazione ambientalista Mata Ciliar è intervenuta per aiutare gli animali colpiti dal colorante blu. Tre oche e un’anatra sono state soccorse per essere sottoposte a un processo di disintossicazione.

«Abbiamo somministrato carbone attivo per ridurre la tossicità e ora stiamo lavando le piume manualmente», ha spiegato la veterinaria Yasmin Canja. La preoccupazione principale è che gli animali, pulendosi le piume, possano ingerire il prodotto.