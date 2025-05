Francesca Della Valle rinviata a giudizio: «Ha circuito Lando Buzzanca»

Secondo il capo di imputazione lo ha indotto a contrarre matrimonio

Francesca Lavacca (in arte Della Valle) è stata rinviata a giudizio per l’accusa di circonvenzione di incapace. Avrebbe abusato dello stato di deficienza psichica dell’attore Lando Buzzanca. Arrivando a fa affligere il 5 agosto 2021 le pubblicazioni del loro matrimonio nel comune di Canosa di Puglia. Secondo il capo di imputazione (che oggi riporta Il Messaggero) «lo induceva a contrarre matrimonio ben consapevole delle sue condizioni psicofisiche inidonee alla libera autodeterminazione, atto in forza del quale diveniva erede a seguito del decesso avvenuto il 18 dicembre 2022».

Francesca Della Valle e Lando Buzzanca

La prima udienza è fissata per il giugno 2026. Il giudice dell’udienza preliminare Anna Maria Gavoni ha accolto anche la costituzione di parte civile di Massimiliano Buzzanca, figlio dell’attore. Il quale ha chiesto 100 mila euro di danni. Perché Della Valle lo avrebbe etichettato come un figlio che «aveva condannato a morte il proprio padre». Le nozze non si sono mai celebrate. L’amministratore di sostegno di Buzzanca, l’avvocato Luca Valvo, le ha impedite. L’ufficiale di stato civile ha testimoniato di aver ricevuto da Della Valle una procura speciale firmata da Buzzanca, ricoverato in una struttura sanitaria. I figli hanno sempre detto che il padre non aveva alcuna intenzione di sposarsi.

La testimonianza

Il figlio più grande di Buzzanca, Mario, ha messo a verbale: «Quando a settembre 2020 un’ammiratrice gli chiese una dedica, lui si bloccò riuscendo a fare solo alcuni scarabocchi». «La signora Lavacca voleva coinvolgerlo in una sit-com che doveva chiamarsi “Casa Buzzanca” e nella quale lei doveva ricoprire il ruolo di moglie di mio padre». Il minore ha raccontato al quotidiano che «questa signora sono più di 4 anni che massacra la mia famiglia definendoci assassini. Mio padre ci è cascato, ed è diventato il padre degli ingenui».