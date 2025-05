Salone del libro: l’incontro tra il fondatore del Pd, Walter Veltroni, e la sua erede Elly Schlein. La segretaria dem: «Sto andando avanti» – Il video

Durante la visita alla kermesse culturale, la leader del Pd ha incontrato anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini: «Ci sono comparti in profonda crisi e servono politiche mirate», ha detto

Al salone internazionale del libro a Torino, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha incrociato l’ex leader e fondatore del partito, Walter Veltroni, al quale ha assicurato: «Sto andando avanti». Nel 2007 proprio al Lingotto, Veltroni aveva lanciato la sua candidatura alla segreteria. Durante la sua visita alla kermesse culturale, Schlein ha inoltre incontrato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Parlando poi con i giornalisti, la dem ha ribadito l’importanza della cultura come strumento essenziale per la crescita individuale e collettiva. «Bisogna leggere di più. La cultura deve essere libera e rimanere tale. Viva il pensiero critico, la cultura libera, la satira, anche quando colpisce noi politici».

«La politica deve aiutare»

Schlein ha, infine, evitato di rispondere alle domande sui referendum dell’8 e 9 giugno, ma ha sottolineato con forza il ruolo che la politica deve avere nel sostenere il settore culturale: «Ci sono comparti in profonda crisi e serve un impegno concreto, con politiche mirate per supportarli. È una responsabilità che come Partito Democratico sentiamo forte, perché riguarda il futuro del Paese», ha concluso.