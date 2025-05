La nave scuola della Marina messicana si schianta contro il ponte di Brooklyn, morti 2 marinai. Altri due sono gravi: cosa è successo – Il video

Tragedia sull'East River a New York. Sono almeno 19 i membri dell'equipaggio della Cuauhtémoc rimasti feriti nell'incidente. Le ipotesi dietro al disastro

Due persone sono morte, mentre altre 19 sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, nell’urto di una nave scuola della Marina messicana contro il ponte di Brooklyn a New York. La Cuauhtémoc sarebbe dovuta passare sotto il ponte, ma si è andata invece a schiantare contro la struttura. I tre alberi si sono spezzati, alcuni pezzi sono anche caduti sul ponte. Nell’urto sono rimasti feriti diversi membri dell’equipaggio, che in quel momento si trovavano ancora in piedi sugli alberi.

Il viaggio a fine corso

A bordo della Cuauhtémoc c’erano 270 persone. La nave, una brigantino a palo costruito nel 1982, si trovava inizialmente visita di cortesia a New York. Come ogni anno, salpa dal Messico al termine delle lezioni della scuola militare della Marina messicana, per ultimare l’addestramento dei cadetti. Quest’anno era partita dal porto di Acapulco il 6 aprile con 277 persone a bordo. Prima di rimanere danneggiata a New York, era diretta in Islanda.

Le ipotesi dietro l’incidente

La Marina messicana ha confermato che la nave ha subito danni, mentre sono in corso indagini sull’incidente. Stando a una prima valutazione della polizia di New York, citata dalla Bbc, la collisione della nave contro uno dei pilastri del ponte sarebbe stata causata da «problemi meccanici» e da un’interruzione di corrente. Come ha anche scritto il sindaco di New York sui social, la nave avrebbe perso potenza poco prima di passare sotto il ponte, facendo perdere il controllo della rotta.